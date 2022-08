Napoli, Alex Meret verso il prestito secco allo Spezia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Svolta improvvisa per la porta dello Spezia. Dopo aver valutato troppo alte le pretese della Fiorentina per Dragowski, secondo quanto riportato da Sky Sport il club ligure avrebbe trovato un accordo verbale con il presidente Aurelio De Laurentiis per Alex Meret. Il portiere del Napoli, dopo il rinnovo, andrebbe quindi in prestito secco alle Aquile, un altro indizio che avvicinerebbe la chiusura dell’affare per Kepa dal Chelsea. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Svolta improvvisa per la porta dello. Dopo aver valutato troppo alte le pretese della Fiorentina per Dragowski, secondo quanto riportato da Sky Sport il club ligure avrebbe trovato un accordo verbale con il presidente Aurelio De Laurentiis per. Il portiere del, dopo il rinnovo, andrebbe quindi inalle Aquile, un altro indizio che avvicinerebbe la chiusura dell’affare per Kepa dal Chelsea. SportFace.

marcoconterio : ?? ?? Sorpresa #Spezia. In arrivo l'intesa per Alex Meret dal #Napoli tra i pali. I dettagli ? su @TuttoMercatoWeb - CMondavio : RT @RaimondoDM: Alex #Meret rinnoverà il contratto col #Napoli fino al 30 giugno 2024, poi il prestito secco allo #Spezia. Definita quest… - sportface2016 : #Meret può andare in prestito allo #Spezia - RaimondoDM : Alex #Meret rinnoverà il contratto col #Napoli fino al 30 giugno 2024, poi il prestito secco allo #Spezia. Defini… - Lorenzo__Latino : ULTIM’ORA?? Il portiere Alex #Meret , in uscita dal #Napoli , sarebbe ad un passo dallo #Spezia . -