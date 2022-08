Nancy Pelosi a Taiwan | «Non vi abbandoneremo» La Cina risponde con jet e missili Russia | «Impunità»

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - marcodimaio : Nancy Pelosi è la presidente del parlamento di uno stato libero e democratico; ha tutto il diritto di visitare una… - BrunoTrillini : RT @berardino: Gli Stati Uniti,con la visita della speaker della Camera Nancy Pelosi a Taiwan,'violano la sovranità' della Cina e coloro ch… - GiulianaLagana : RT @Agenzia_Ansa: Gli Stati Uniti, con la visita della speaker della Camera Nancy Pelosi a Taiwan, 'violano la sovranità' della Cina e colo… -

Il Partito repubblicano degli Stati Uniti appare diviso in queste ore in merito alla visita effettuata a Taiwan dalla presidente della Camera dei rappresentanti,, al cui seguito viaggiano cinque esponenti democratici. Un gruppo di 26 senatori repubblicani ha diramato un comunicato a sostegno della missione, che ha provocato fortissime proteste da ...di Giuseppe Sarcina e Redazione Esteri La speaker della Camera Usain visita a Taipei: "Non vi abbandoneremo". Ferma condanna di Pechino, che sostiene che gli Usa "violino la sovranità" della Cina. E il ministro degli Esteri russo Lavrov dichiara ...Sull’orlo di una crisi internazionale con epicentro Taipei. Per il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, la visita della speaker della ...Tensione alle stelle a Taiwan e nello stretto di mare che la divide dalla Cina per la visita ieri e oggi (2 e 3 agosto) della speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. Una visita che ...