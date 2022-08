Motomondiale: Bagnaia, 'riparto dal feeling perfetto con la Ducati' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Slverstone, 3 ago. - (Adnkronos) - I piloti Ducati sono pronti a tornare in sella alle loro Desmosedici, cinque settimane dopo l'ultima gara ad Assen, per affrontare il dodicesimo round della stagione 2022. È uno degli eventi più affascinanti e iconici del Motomondiale: il GP di Gran Bretagna che si corre a Silverstone (gara della MotoGP in diretta domenica 7 agosto alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su Now). Sarà il primo GP dopo la pausa estiva. Il tracciato inglese, con i suoi 5.9 km, è la pista più lunga in calendario. Realizzato nel luogo che ospitava tempo fa un aeroporto militare della Seconda Guerra Mondiale, Silverstone ha fatto parte del Motomondiale dal 1977 fino al 1986 ed è stato reintrodotto nel calendario della MotoGP nel 2010. Su questa pista Ducati ha finora ottenuto tre podi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Slverstone, 3 ago. - (Adnkronos) - I pilotisono pronti a tornare in sella alle loro Desmosedici, cinque settimane dopo l'ultima gara ad Assen, per affrontare il dodicesimo round della stagione 2022. È uno degli eventi più affascinanti e iconici del: il GP di Gran Bretagna che si corre a Silverstone (gara della MotoGP in diretta domenica 7 agosto alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su Now). Sarà il primo GP dopo la pausa estiva. Il tracciato inglese, con i suoi 5.9 km, è la pista più lunga in calendario. Realizzato nel luogo che ospitava tempo fa un aeroporto militare della Seconda Guerra Mondiale, Silverstone ha fatto parte deldal 1977 fino al 1986 ed è stato reintrodotto nel calendario della MotoGP nel 2010. Su questa pistaha finora ottenuto tre podi, ...

