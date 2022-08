Mosca | pronti a negoziare su termini di accordi a Istanbul del 29 marzo | Aiea | A Zaporizhzhia situazione è fuori controllo

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il direttore generale dell'Agenzia per l'energia atomica lancia l'allarme: 'Ogni principio di sicurezza nucleare dell'impianto è stato violato'. Onu: 10 milioni di ucraini via dal Paese dall'inizio ...

Il direttore generale dell'Agenzia per l'energia atomica lancia l'allarme: 'Ogni principio di sicurezza nucleare dell'impianto è stato violato'. Onu: 10 milioni di ucraini via dal Paese dall'inizio ...'La buona notizia è che il Cremlino vuole una soluzione negoziata', ha detto Schroeder al settimanale Stern e alle emittenti RTL/Ntv, aggiungendo di aver incontrato Putin ala scorsa settimana. ...La guerra in Ucraina è giunta al 161esimo giorno. "La Russia era ed è ancora pronta a risolvere il problema ucraino attraverso la diplomazia". Lo dice il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, precis ..."La Russia era ed è ancora pronta a risolvere il problema ucraino attraverso la diplomazia ma alle sue condizioni". Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "È opportuno ricordare anco ...