Morto John Steiner, addio all'impresario americano del film "Troppo Forte" con Carlo Verdone (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lo scorso 31 luglio è Morto, in un incidente stradale, l'attore 81enne John Steiner, celebre volto per gli appassionati di cinema cult italiano. Interprete teatrale e, più tardi televisivo, trova la sua fortuna in Italia negli anni Sessanta e, sul grande schermo, recita con Tomas Milan e Orson Welles. Ricordato soprattutto per ruoli marginali, ma rimasti emblematici, Steiner ha lavorato con noti registi come Lucio Fulci e Carlo Verdone, per il quale ha ricoperto il ruolo di impresario americano nel film "Troppo Forte". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

