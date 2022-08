Morto Alessandro De Santis, il Lillo di “Johnny Stecchino’. L’addio di Roberto Benigni in una lettera ai familiari (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il mondo del cinema piange Alessandro De Santis. L’attore, divenuto celebre per aver interpretato ‘Lillo’ nel film ‘Johnny Stecchino’ di Roberto Benigni e affetto dalla sindrome di Down, è Morto a Roma all’età di 50 anni. A darne notizia sono stati i familiari, i quali hanno raccontato di essere stati contattati dal celebre attore e regista: “Abbiamo ricevuto una lettera di condoglianze e cordoglio da Benigni e questo ci ha molto colpito”, hanno riferito, cogliendo poi l’occasione per annunciare i funerali, che si terranno domani nella chiesa di San Frumenzio, a Roma. ‘Johnny Stecchino’ fu premiato, nel 1992 con uno speciale David di Donatello e ottenne due Nastri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il mondo del cinema piangeDe. L’attore, divenuto celebre per aver interpretato ‘’ nel film ‘die affetto dalla sindrome di Down, èa Roma all’età di 50 anni. A darne notizia sono stati i, i quali hanno raccontato di essere stati contattati dal celebre attore e regista: “Abbiamo ricevuto unadi condoglianze e cordoglio dae questo ci ha molto colpito”, hanno riferito, cogliendo poi l’occasione per annunciare i funerali, che si terranno domani nella chiesa di San Frumenzio, a Roma. ‘fu premiato, nel 1992 con uno speciale David di Donatello e ottenne due Nastri ...

fanpage : L’attore, affetto da sindrome di Down, è morto a 50 anni. Era l’iconico Lillo, amico di Dante in Johnny Stecchino,… - Corriere : Morto l’attore Alessandro De Santis, il famoso «Lillo» in Johnny Stecchino - FQMagazineit : Morto Alessandro De Santis, il Lillo di “Johnny Stecchino’. L’addio di Roberto Benigni in una lettera ai familiari - STEFANO_MISCHIA : RT @serenel14278447: 'IL LUTTO Morto l’attore Alessandro De Santis, il famoso «Lillo» in Johnny Stecchino di Redazione Roma' ?? https://t.co… - serenel14278447 : 'IL LUTTO Morto l’attore Alessandro De Santis, il famoso «Lillo» in Johnny Stecchino di Redazione Roma' ?? -