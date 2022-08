Monza, Galliani: 'Gytkjaer non è sul mercato'. Reggina e Bari gelate (Di mercoledì 3 agosto 2022) Monza e Reggina erano interessate al bomber della promozione in Serie A del Monza, Christian Gytkjaer, ma il dirigente dei brianzoli Adriano... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022)erano interessate al bomber della promozione in Serie A del, Christian, ma il dirigente dei brianzoli Adriano...

marcoconterio : ?????? #Monza scatenato sul mercato. Il prossimo arrivo sarà in difesa e il nome più caldo adesso è quello di Pablo M… - sscalcionapoli1 : Galliani Jr: “Siamo legati a Petagna, ma non credo andrà al Monza in tempi rapidi” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MONZA - Gianluca Galliani: 'Siamo legati a Petagna, ma non sarà una trattativa breve' - tuttomonza : #Galliani jr.: '#Petagna al #Monza? Trattativa impegnativa, ci vorranno alcuni giorni' - zazoomblog : Gianluca Galliani: “Legati a Petagna ma non arriverà al Monza in tempi rapidi” - #Gianluca #Galliani: #“Legati… -