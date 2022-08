Monreale | colonia estiva ad agosto | pubblicato il bando sul sito istituzionale

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Al via lain favore dei minori, l’avviso pubblico è statosuldel Comune die a partecipare potranno essere i bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni. A renderlo noto è stato l’assessore comunale alle attività socio assistenziali, Sandro Russo. Il servizio consisterà in unadiurna in località balneari, zone boschive di particolare interesse naturalistico, fattorie didattiche, visite guidate presso luoghi di interesse artistico – culturale, partecipazione ad eventi sportivi e culturali per 30 minori al giorno, di età compresa tra i 6 anni (compiuti al 30 luglio dell’anno in corso e gli 11 anni, opportunamente suddivisi per fasce di età omogenea, per un totale di 10 giornate nei mesi estivi, con offerta di pranzo adeguato all’esigenze ...