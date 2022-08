Mistero in casa Hunziker: una tra Michelle e Aurora è incinta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il settimanale Chi becca Michelle Hunziker e sua figlia in una farmacia sarda e lancia la bomba. Una delle due potrebbe essere in dolce attesa? Arriva da Chi, il Magazine di Alfonso Signorini, una bomba giornalistica che farà sobbalzare i più fedeli fan di Michelle Hunziker. La bella presentatrice tornerà in tv con Michelle Impossibile nel 2023. La trasmissione era prevista per settembre, ma a quanto pare i piani televisivi di Mediaset sono cambiati. La rete ha comunque deciso di mandare in onda le repliche dell'ultima edizione della trasmissione. E questo nonostante la prima edizione sia andata piuttosto bene. Tanti gli ospiti della svizzera, tra i quali anche l'ex Ramazzotti, che di recente ha parlato del suo amore incondizionato per la conduttrice. Ora, a distanza di poco tempo dalla notizia di un ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il settimanale Chi beccae sua figlia in una farmacia sarda e lancia la bomba. Una delle due potrebbe essere in dolce attesa? Arriva da Chi, il Magazine di Alfonso Signorini, una bomba giornalistica che farà sobbalzare i più fedeli fan di. La bella presentatrice tornerà in tv conImpossibile nel 2023. La trasmissione era prevista per settembre, ma a quanto pare i piani televisivi di Mediaset sono cambiati. La rete ha comunque deciso di mandare in onda le repliche dell'ultima edizione della trasmissione. E questo nonostante la prima edizione sia andata piuttosto bene. Tanti gli ospiti della svizzera, tra i quali anche l'ex Ramazzotti, che di recente ha parlato del suo amore incondizionato per la conduttrice. Ora, a distanza di poco tempo dalla notizia di un ...

DadX54348122 : Quarto mistero di Fatima: quante puntate hanno fatto de ' La casa nella prateria' - DaygumProtex : @CarloCalenda Parlando seriamente come si faccia ancora a votare quegli scappati di casa del PD e company è ancora… - GiannaBassani : Si un mistero che non ha sfasciato la famiglia la sostenuta e poi è nato un altro figlio Gioele e che hanno difeso… - fainformazione : ILLOCO TEATRO presenta 'CATCH ME La casa dentro Ennio' 15 audiocassette trovate per caso danno vita ad uno spettac… - fainfocultura : ILLOCO TEATRO presenta 'CATCH ME La casa dentro Ennio' 15 audiocassette trovate per caso danno vita ad uno spettac… -