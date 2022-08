Vanity Fair Italia

... il Gruppo, regno dello street food calabrese con nove ...alici dal nome 'Fuscaldo' che sarà poi replicato in tutta la...Roma, 31 mar. (Labitalia) " Da domani 1 aprile, e non è uno scherzo, per tutto il mese nei ristoranti dellasi potrà gustare il panino 'Sballo': hamburger di bovino, caciocavallo, pancetta e fonduta alla canapa. In concomitanza di 'CanapaMundi " Festival internazionale della canapa' che ... Mi’ndujo, la catena di street food calabrese sforna il «Panino Sannizzo», come faceva nonna. Ecco dove provarlo