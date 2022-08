Milano | la faida tra rapper Simba al giudice | ' Ho umiliato Baby | ma non lo ho sequestrato'

Agenzia_Ansa : Faida tra gruppi di trapper, 9 persone arrestate a Milano. Tra loro Simba La Rue accusato, tra l'altro, del sequest… - Corriere : Faida tra trapper, la versione di Simba la Rue: «La trappola con l’aiuto di Sara, poi l’aggressione» - RedazioneLaNews : #Milano Faida tra rapper, Simba La Rue risponde alle domande del giudice - TuttoSuMilano : «Mi ha offeso, io l'ho umiliato»: così è cominciata la faida tra i trapper Simba La Rue e Baby Touché - fisco24_info : Milano, Simba La Rue: 'Ho umiliato Touché ma non l'ho sequestrato': (Adnkronos) - Riparare a un'umiliazione. E' la… -

dei trapper, il ruolo di Sara: la ventenne 'spia' che ha fatto accoltellare il pugile della gang rivale Simba la Rue, 20 anni, vero nome Mohamed Lamine Saida, è a San Vittore per l'aggressione ...... nell'ambito di una inchiesta coordinata dal pm Francesca Crupi su una "" tra due gruppi ... Ha ammesso di aver partecipato all'aggressione del marzo scorso in porta Venezia aavvenuta come '...Nato in Tunisia, vent’anni, casa a Merone, in provincia di Como, il musicista trapper Mohamed Lamine Saida, alias « Simba la Rue », era il passaggio principale degli interrogatori del gip Guido Salvin ...Le botte per riparare a un’umiliazione, ma nessun sequestro di persona perché il resto della storia sarebbe un acchiappa clic degno della più raffinata strategia di un ...