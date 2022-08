Milan, salti di gioia per Pioli: la sentenza fa sognare anche i tifosi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Milan si prepara alla prossima amichevole estiva contro il Vicenza: oggi, intanto, è arrivata la sentenza che fa sognare la tifoseria. Il Milan si gode l’arrivo di Charles De Ketelare. Il belga ieri ha sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto fino al 30 giugno 2027 a 2.5 milioni netti all’anno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilsi prepara alla prossima amichevole estiva contro il Vicenza: oggi, intanto, è arrivata lache fala tifoseria. Ilsi gode l’arrivo di Charles De Ketelare. Il belga ieri ha sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto fino al 30 giugno 2027 a 2.5 milioni netti all’anno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

scartavetratoa : @GioC2392 @_ElPrincipe22 @NackaSkoglund89 ll Milan lo scorso campionato era arrivato secondo, in questa stagione so… - haran_milan : @EItonMcCartney Pazzesco come non salti mai una testa, il massimo che è partito è stato il piede del meccanico al m… - bicarbomilanist : @delenastydiak Di solito era un po' il contrario, macs non mi è mai piaciuto, al milan non lo sopportavo d quando l… - zazoomblog : “Visite mediche”: calciomercato Milan salti di gioia per Pioli - #“Visite #mediche”: #calciomercato - ChristianDelVe5 : RT @Smashdevil_19: @milan_corner @furgeTX Ci accontentiamo anche di te che salti dal tetto del municipio di Termoli -