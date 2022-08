Milan, pericolo derby per Tanganga (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Milan a colloquio con il Tottenham per il doppio colpo Tanganga-Sarr, ma sul difensore degli Spurs potrebbe inserirsi l’Inter Il Milan è al lavoro con il Tottenham per chiudere un possibile doppio colpo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri lavorano sul doppio colpo Tanganga e Sarr. Sul difensore degli Spurs c’è soprattutto la volontà di chiudere in fretta, ma bisogna lavorare sull’offerta: da una parte perché il Tottenham vorrebbe un obbligo di riscatto, dall’altra perché sul difensore potrebbe infilarsi l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ila colloquio con il Tottenham per il doppio colpo-Sarr, ma sul difensore degli Spurs potrebbe inserirsi l’Inter Ilè al lavoro con il Tottenham per chiudere un possibile doppio colpo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri lavorano sul doppio colpoe Sarr. Sul difensore degli Spurs c’è soprattutto la volontà di chiudere in fretta, ma bisogna lavorare sull’offerta: da una parte perché il Tottenham vorrebbe un obbligo di riscatto, dall’altra perché sul difensore potrebbe infilarsi l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

