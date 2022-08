Milan | il VIDEO annuncio di De Ketelaere esalta i tifosi | il messaggio

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 agosto 2022), Charles Deè pronto ad immergersi in questa nuova avventura. Ilrossoneri Ilpresenta così Charles De. Il talento ex Brugge è pronto a illuminare la strada rossonera. Laced up, ready to light the way ? #ReadyToLeaveAMark #Semprepic.twitter.com/Zq9BanW51t— AC(@ac) August 3, 2022 “Allacciate le cinture, pronto ad illuminare la via” ildel club rossonero. L'articolo proviene da Calcio News 24.