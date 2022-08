Milan, col Vicenza ultimo test prima dell’esordio ufficiale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Milan prepara l’ultima amichevole estiva, fissata al 6 di agosto allo stadio Romeo Menti di Vicenza, prima dell'esordio ufficiale del 13 Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilprepara l’ultima amichevole estiva, fissata al 6 di agosto allo stadio Romeo Menti didell'esordiodel 13

Gazzetta_it : Milan, sfuma anche l'arrivo di #Sanches: il portoghese va al Psg - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #MILAN, ACCORDO RAGGIUNTO COL BRUGGE PER #DEKETELAERE: AFFARE DA 36 MILIONI DI EURO BONUS COMPR… - MarcoBovicelli : #Milan, ai dettagli l’operazione per portare #DeKetelaere a Milano: il belga oggi non si è allenato, agenti al lavo… - LucaDColella : RT @Gazzetta_it: Milan, sfuma anche l'arrivo di #Sanches: il portoghese va al Psg - lakakadonkey : RT @BufaloEma: @cmdttcom @HaugeFan Wjnaldum cosa c'entra col progetto Milan? Ha 31 anni e soprattutto non è un mediano, non può giocare nei… -