(Di mercoledì 3 agosto 2022) Perè un'estate davvero rovente. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, per il lei il Gossip si è subito acceso grazie alla nuova fiamma, il medico Giovanni...

andreastoolbox : #Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, spunta un test di gravidanza - CorriereCitta : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ‘beccate’ a comprare un test di gravidanza: chi delle due è incinta? - leggoit : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, il mistero del test di gravidanza: «Chi nasconde il segreto?» - infoitcultura : Vanessa Incontrada in crisi con il marito? La diversa decisione rispetto a Ilary Blasi e Michelle Hunziker - Novella_2000 : 'Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno acquistato un test di gravidanza': l'indiscrezione -

' Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano,con la figlia Aurora Ramazzotti è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza. La ......due è in dolce attesa Argomenti trattatie Aurora comprano un test di gravidanzaquarto figlio o Aurora primo pargolo Silenzio da parte die Aurorae ...Avvistate dal settimanale Chi, Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker sono state pizzicate dopo aver acquistato un test di gravidanza ...Chi tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti potrebbe essere incinta Il test di gravidanza accende il gossip su mamma e figlia.