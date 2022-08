Mattiabuonocore : Oggi il settimanale Chi dice che Michelle Hunziker e Aurora sono state avvistate mentre compravano un test di gravi… - andreastoolbox : #Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, il mistero del test di gravidanza: «Chi nasconde il segreto?» - IsaeChia : Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e il curioso retroscena svelato da Chi (c’entra un test di gravidanza) Il set… - andreastoolbox : #Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, spunta un test di gravidanza - CorriereCitta : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ‘beccate’ a comprare un test di gravidanza: chi delle due è incinta? -

Perè un'estate davvero rovente. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi , per il lei il Gossip si è subito acceso grazie alla nuova fiamma, il medico Giovanni Angiolini , con il quale è ...e Aurora Ramazzotti paparazzate in Sardegna. Fin qui nulla di strano se si considera che da settimane la showgirl è in vacanza con le figlie nella Regione del compagno Giovanni ...Vacanze in famiglia quelle che stanno trascorrendo Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti.Le due, da sempre legatissime, hanno deciso di ...Per Michelle Hunziker è un'estate davvero rovente. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, per il lei il Gossip si è subito acceso grazie alla nuova fiamma, il medico ...