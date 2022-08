“Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno comprato un test di gravidanza” Il settimanale Chi | “Era per la mamma o per la figlia?”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) A lanciare l’indiscrezione bomba è Chi:e lasono state viste comprare undiin farmacia. “Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano,con laè stata vista in una farmacia mentre comprava undi“, si legge nelle “Chicche di Gossip” deldiretto da Alfonso Signorini. Che incalza: “La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, allao alla?“. Non è la prima volta che si susseguono gossip su una possibile ...

Perè un'estate davvero rovente. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi , per il lei il Gossip si è subito acceso grazie alla nuova fiamma, il medico Giovanni Angiolini , con il quale è ...e Aurora Ramazzotti paparazzate in Sardegna. Fin qui nulla di strano se si considera che da settimane la showgirl è in vacanza con le figlie nella Regione del compagno Giovanni ...Si vocifera da tempo di una crisi tra Vanessa Incontrada e il suo compagno Rossano Laurini. A parlare della questione è stata direttamente lei in una recente intervista, raccontando di ...Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono state pizzicate in una farmacia della Sardegna mentre compravano un test di gravidanza. Chi tra le due potrebbe essere in dolce attesa Il chiacchiericcio è ...