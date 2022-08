Meteo Roma del 03-08-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 agosto 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al No dal mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio numero si fa informazione sui settori Alpini con pioggia associati sulle Alpi occidentali soleggiato altrove entrati rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al centro stabilità prevalente al mattino con Cieli in prevalenza sereni al pomeriggio nuvolosità informazioni in Appennino in movimento verso le coste tirreniche con qualche acquazzone sui rilievi in serata tempo stabile asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al sud sole prevalente al mattino su tutte le regioni al pomeriggio nubi di calore informazioni nelle zone in movimento verso sud-ovest con acquazzoni e temporali specie sui rilievi tra Campania Basilicata ...