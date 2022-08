Meteo, Mario Giuliacci: l'ultima follia estiva, cosa accadrà dall'8 agosto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il fatto che questa sia una delle estati più calde di sempre non è certo un mistero: la conferma arriva dalle rilevazioni storiche. E il punto è che non è ancora finita. Questo è quanto sostiene Mario Giuliacci sul suo sito. Il Meteo parla chiaro: alle porte c'è infatti una "nuova intensa ondata di caldo che aprirà le danze su questi primi giorni del mese di agosto, dopo una brevissima tregua. Le ultime elaborazioni dei più autorevoli centri di calcolo ci mostrano già nelle corse modellistiche odierne qualche novità circa la fine di questa parentesi calda". Dunque, cosa accadrà nei prossimi giorni? Secondo Giuliacci, tra oggi - mercoledì 3 agosto - e il 15 agosto, l'ondata di caldo africano sarà comunque intensa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il fatto che questa sia una delle estati più calde di sempre non è certo un mistero: la conferma arrivae rilevazioni storiche. E il punto è che non è ancora finita. Questo è quanto sostienesul suo sito. Ilparla chiaro: alle porte c'è infatti una "nuova intensa ondata di caldo che aprirà le danze su questi primi giorni del mese di, dopo una brevissima tregua. Le ultime elaborazioni dei più autorevoli centri di calcolo ci mostrano già nelle corse modellistiche odierne qualche novità circa la fine di questa parentesi calda". Dunque,nei prossimi giorni? Secondo, tra oggi - mercoledì 3- e il 15, l'ondata di caldo africano sarà comunque intensa, ...

