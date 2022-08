Mertens, l’ultimo dei romantici: rifiutata una super offerta della Juve! Il motivo? Il Napoli… (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dries Mertens ha rifiutato una super offerta della Juventus. Il motivo? Il suo rapporto fortissimo con il Napoli. Il belga è legatissimo ai tifosi azzurri e l’addio è stato doloroso. I continui contatti per il rinnovo di contratto con il presidente De Laurentiis non sono stati positivi, il club ha messo sul piatto una cifra per il rinnovo che non è stata considerata all’altezza dal calciatore. Mertens è ancora un giocatore importante, l’ultima stagione è stata un po’ altalenante ma le qualità non sono in discussione. Il Napoli ha fatto tutte le valutazioni dal punto di vista economico e sportivo, l’intesa non è stata raggiunta e il calciatore è in continuo contatto con altre squadre per la prossima stagione. In Italia si è registrato l’interesse della Lazio ma la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 agosto 2022) Driesha rifiutato unaJuventus. Il? Il suo rapporto fortissimo con il Napoli. Il belga è legatissimo ai tifosi azzurri e l’addio è stato doloroso. I continui contatti per il rinnovo di contratto con il presidente De Laurentiis non sono stati positivi, il club ha messo sul piatto una cifra per il rinnovo che non è stata considerata all’altezza dal calciatore.è ancora un giocatore importante, l’ultima stagione è stata un po’ altalenante ma le qualità non sono in discussione. Il Napoli ha fatto tutte le valutazioni dal punto di vista economico e sportivo, l’intesa non è stata raggiunta e il calciatore è in continuo contatto con altre squadre per la prossima stagione. In Italia si è registrato l’interesseLazio ma la ...

