Mertens, l'addio al Napoli è commovente! Sui social il video col piccolo Ciro: "terrò la mia casa qui, quanto ci siamo divertiti" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non prosegue la storia d'amore tra Dries Mertens ed il Napoli. Il calciatore belga non sarà un giocatore a disposizione di Spalletti per la prossima stagione e ha voluto omaggiare tutti i suoi fan, la città di Napoli e i suoi abitanti con uno splendido video-messaggio. Accompagnato dal piccolo figlio Ciro, Mertens ha girato un commovente video: "cari napoletani, concittadini miei, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato, ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile. Salutare questa città che mi ha adottato, amato, sostenuto nei momenti difficili e meravigliosi, i record saranno nei libri, ma le persone e la città saranno per sempre nel mio cuore. sono molto orgoglioso che mio figlio Ciro sia nato a

cmdotcom : #Napoli, #Mertens da brividi: ‘Concittadini miei, vado via non come avrei voluto. Ma non è un addio’ - GaetanoPrm : @InsiderLazio dopo l’addio di Mertens al Napoli possiamo aspettarci un accelerata è una risposta definitiva alla Lazio? - salamalekumismo : RT @Ma_Do_Sd: L'addio ufficiale di Mertens momento ideale per ricordare il Vaticinio Supremo di ezio capuano: - NATOlizer : Mertens, l'emozionante video di saluti: 'Grazie Napoli, non è un addio ma un arrivederci' - MattBest__ : @enneaccacinque Hai superato bene l’addio di Mertens vedo -