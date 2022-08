Meritocrazia Italia: “Non sia solo propaganda elettorale” (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “E’ ripartita la giostra propagandistica elettorale del tutto e del contrario di tutto, in cui alle roboanti promesse elettorali si mischiano le palesi strategie di accaparramento del consenso. Siamo ripiombati nella fase più acuta del trasformismo politico, della facile rinuncia e tradimento ai vari ideali e confini operativi che hanno caratterizzato il rapporto di fiducia con i cittadini, in un turbinio di notizie, accordi, dichiarazioni e smentite, che ci riportano al lato meno nobile della politica, fatto di individualismo, opportunismo personalistico, protagonismo, vanagloria ed incastri impossibili. I programmi sembrano tutti uguali, viene in rilievo una politica che tiene conto solo del sè e non dell’altro, una politica distruttrice e di aggregazione di persone e pariti non a favore di qualcosa ma contro qualcuno”. E’ la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “E’ ripartita la giostra propagandisticadel tutto e del contrario di tutto, in cui alle roboanti promesse elettorali si mischiano le palesi strategie di accaparramento del consenso. Siamo ripiombati nella fase più acuta del trasformismo politico, della facile rinuncia e tradimento ai vari ideali e confini operativi che hanno caratterizzato il rapporto di fiducia con i cittadini, in un turbinio di notizie, accordi, dichiarazioni e smentite, che ci riportano al lato meno nobile della politica, fatto di individualismo, opportunismo personalistico, protagonismo, vanagloria ed incastri impossibili. I programmi sembrano tutti uguali, viene in rilievo una politica che tiene contodel sè e non dell’altro, una politica distruttrice e di aggregazione di persone e pariti non a favore di qualcosa ma contro qualcuno”. E’ la ...

IlContiAndrea : La #meritocrazia è da sempre la parola tabù in Italia. Gente con poca gavetta o nulla, figli d’arte senza arte con… - martini0076624 : @GiorgiaMeloni @Capezzone Dottor Capezzone fa bene anzi benissimo a bacchettare le ingiustizie e le furbizie di que… - LadyMartix : In Italia la #meritocrazia esiste a tal punto che se ti spari uno stage di un anno e ti fai il culo per tutto, ti t… - gabri_it : RT @Italianisenzap2: @rulajebreal Una laureata in fisioterapia che improvvisamente, qui in Italia, diventa giornalista e co-conduttrice. Vi… - dottdiego : RT @Italianisenzap2: @rulajebreal Una laureata in fisioterapia che improvvisamente, qui in Italia, diventa giornalista e co-conduttrice. Vi… -