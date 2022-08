Mercato Napoli | per Raspadori c’è un rischio | la rivelazione dalla radio ufficiale

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Continua a tenere banco la trattativa per portare Giacomoal. Nonostante l’interesse mostrato nei giorni scorsi da parte della Juventus, il gioiellino classe 2000 avrebbe già le idee chiare: non vuole rinnovare con il Sassuolo ed ha scelto la società partenopea. Il nome dimette d’accordo tutti: il club allenato da Luciano Spalletti ha l’ok del calciatore ed è pronta la bozza riguardante l’offerta da avanzare. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Le cifre peralSecondo quanto riferito in diretta a KKN nella trasmissioneGoal condotta da Valter De Maggio, la società neroverde chiede 35 milioni di euro e ADL vuole chiudere nei prossimi giorni per averlo già a disposizioneprima partita di campionato. Il ...