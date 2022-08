Mercato Milan – Renato Sanches sfumato, Frattesi può ritornare di moda (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le ultime sul Mercato del Milan. sfumato Renato Sanches, destinato al Psg, i rossoneri potrebbero ritornare su Davide Frattesi Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le ultime suldel, destinato al Psg, i rossoneri potrebberosu Davide

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, UFFICIALE L'ACQUISTO DI DE KETELAERE DAL BRUGGE: IL BELGA HA FIRMATO UN CONTRATTO FINO AL… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IN CHIUSURA PER MANCINI DEL VICENZA: ULTIMI DETTAGLI DA LIMARE PER L'ATTACCANTE DEL 2004… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, oggi è il giorno di De Ketelaere Il centrocampista arriverà a Milano in serata #SkySport… - _CFerre_ : @Er_Libanese7 pensa solo che la Juve di quel mascalzone di Moggi che di calcio non capiva nulla(...) pagò un certo… - 4ragazzi1D : RT @forza_lotta: Se ci fosse stato il Milan Twitter nel 2003 - che cazzo prendiamo 'sto Kakà che abbiamo già Rui Costa Rivaldo e Seedorf!… -