Mercato Juventus, si tratta la cessione di un centrocampista: offerta dalla Liga (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo gli arrivi di Bremer, Di Maria e Pogba, la Juventus prosegue il Mercato con le operazioni in uscita, soprattutto nella zona di centrocampo, con la ben nota esigenza di alleggerire il monte ingaggi e liberarsi di alcuni elementi ormai fuori dal progetto di Massimiliano Allegri. La rescissione di Aaron Ramsey, da pochi giorni ufficialmente un nuovo giocatore del Nizza, non sarebbe l’unica partenza in questa sessione estiva. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calcioMercato, tra cui Romeo Agresti, nelle ultime ore sarebbero arrivati dei contatti più che positivi tra Arthur ed il Valencia di Gennaro Gattuso. Il centrocampista brasiliano sembrerebbe avere il totale apprezzamento da parte del tecnico italiano, che in questi giorni avrebbe corteggiato il giocatore per favorire il suo ritorno in ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo gli arrivi di Bremer, Di Maria e Pogba, laprosegue ilcon le operazioni in uscita, soprattutto nella zona di centrocampo, con la ben nota esigenza di alleggerire il monte ingaggi e liberarsi di alcuni elementi ormai fuori dal progetto di Massimiliano Allegri. La rescissione di Aaron Ramsey, da pochi giorni ufficialmente un nuovo giocatore del Nizza, non sarebbe l’unica partenza in questa sessione estiva. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calcio, tra cui Romeo Agresti, nelle ultime ore sarebbero arrivati dei contatti più che positivi tra Arthur ed il Valencia di Gennaro Gattuso. Ilbrasiliano sembrerebbe avere il totale apprezzamento da parte del tecnico italiano, che in questi giorni avrebbe corteggiato il giocatore per favorire il suo ritorno in ...

