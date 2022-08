Meloni: «L’alleanza tra Letta e Calenda ci farà vincere, ha scatenato il caos a sinistra” (video) (Di mercoledì 3 agosto 2022) «L’alleanza tra Letta e Calenda la considero una buona notizia, per merito e per metodo. Nel merito, mi pare che Letta abbia qualche difficoltà a mettere insieme i suoi curiosi alleati. Se guardi il programma di Calenda e Fratoianni c’è da mettersi le mani nei capelli». L’alleanza Pd-Azione non spaventa Giorgia Meloni che a Controcorrente su Retequattro fa un’analisi di quanto sta accadendo. «Tra di noi – spiega –ci sono differenziazioni sulle sfumature ma siamo d’accordo sul fatto che vogliamo abbassare le tasse. A sinistra Calenda vuole il nucleare e Fratoianni nemmeno il gas». Meloni: «A che titolo Calenda assegna patenti?» Poi l’attacco a Calenda. «Non ho capito in virtù di cosa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) «trala considero una buona notizia, per merito e per metodo. Nel merito, mi pare cheabbia qualche difficoltà a mettere insieme i suoi curiosi alleati. Se guardi il programma die Fratoianni c’è da mettersi le mani nei capelli».Pd-Azione non spaventa Giorgiache a Controcorrente su Retequattro fa un’analisi di quanto sta accadendo. «Tra di noi – spiega –ci sono differenziazioni sulle sfumature ma siamo d’accordo sul fatto che vogliamo abbassare le tasse. Avuole il nucleare e Fratoianni nemmeno il gas».: «A che titoloassegna patenti?» Poi l’attacco a. «Non ho capito in virtù di cosa ...

