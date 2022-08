Max Verstappen | è già tempo di amministrare il vantaggio?

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Monolitico, freddo e talentuoso. Da oggi, forse, anche calcolatore. Maxè un cannibale in questo Mondiale 2022 di Formula 1, con la Red Bull che sta confermando di essere la vettura più forte e quadrata, in termini di prestazioni ed affidabilità, di tutto il Circus. Il campione del mondo è saldamente al comando delle operazioni della classifica piloti ed ilin graduatori aumento domenica dopo domenica. È giàdiper l’olandese? Max, ildona tranquillità Max(Pagina Facebook Max)Ottanta punti disu Charles Leclerc, attuale seconda forza della classifica piloti. Questo il bottino messo insieme da Maxin questa ...

SkySportF1 : ?? RIMONTA MAX: VERSTAPPEN VINCE ? ? Nessuna Ferrari sul podio in Ungheria I risultati ? - SkySportF1 : ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCEEEEE ?? Che gara delle Mercedes, rimontona Sainz I risultati ? - barellagir : domani voglio svegliarmi e trovare super max verstappen nella fottuta alpine 2023 - takushu19750423 : RT @automotorinews: ??? #F1, è UFFICIALE: collaborazione fra #RedBull e #Honda prolungata fino al 2025 ?? Un binomio che sta portando tante… - isa_0600 : @pokemonderba É arrivato il prossimo campione del mondo dopo max emilian Verstappen -

'Chi l'avrebbe detto che avremmo vinto quando ci siamo svegliati stamattina' . Cosìvia radio dopo aver tagliato il traguardo ha festeggiato quella che Christian Horner ha definito 'una delle più belle gare' della carriera del pilota olandese, che in Ungheria ha colto ...Sul gradino più alto del podio c'è sempre lui. Il giovane campione del mondo,. Ieri, in una Budapest pre - agostana insolitamente fredda, ha fatto un altro dei suoi capolavori, rimanendo solo una settimana a braccetto del mitico Jackie Stewart (tre volte campione ...Sebbene, dunque, le statistiche sembrano fare il tifo per Verstappen, Leclerc sembra crederci ancora. Dopo il Gran Premio d'Ungheria , il vantaggio di Max Verstappen è infatti salito a 80 punti sul pi ...Ricorda infatti Dipasquale “non posso che essere contento e soddisfatto per la riapertura del Museo Archeologico di Kamarina, che torna a essere fruibile dal pubblico dopo circa quattro anni di import ...