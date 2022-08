Martoriato da guerre e siccità | il Sahel è un’emergenza che rischia di travolgerci

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 agosto 2022) È già il teatro di ogni tipo di crisi – dal terrorismo alla povertà – a cui si aggiunge anche, negli ultimi mesi, la pericolosa propaganda di Mosca. La mancanza di acqua e la crisi idrica, che in questi mesi appare nella sua drammaticità anche in Italia e in Europa, avrà un effetto rilevante anche nella regione del, diviso da scontri etnici, segnato dalla corruzione e da una persistente fragilità. Le conseguenze saranno grossi stravolgimenti sulla regione e sulla sua stabilità, con inevitabile crisi alimentare, conflitti etnici e incremento – inevitabile – dei profughi interni ed esterni. Tutte conseguenze che si riverseranno per questioni di sicurezza e aumento di flussi migratori, anche questo in modo inevitabile, in Italia, il Paese europeo che per ragioni geografiche è il più esposto alle crisi che investono parte della macro-regione del mediterraneo ...