Mantenimento figli: i giudici incoraggiano i bamboccioni e il lavoro nero (Di mercoledì 3 agosto 2022) Marino Maglietta - Al primo grado si vincolano i figli maggiorenni al "genitore convivente" e al terzo si dosa il Mantenimento sui redditi da lavoro nero. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Marino Maglietta - Al primo grado si vincolano imaggiorenni al "genitore convivente" e al terzo si dosa ilsui redditi da

urimonee : Illary:'Francesco come facciamo con i figli,chi paga il mantenimento?' Totti: - laleggepertutti : Cosa succede se non si paga il #Mantenimento ai #Figli? - - laleggepertutti : Quando non si paga il #Mantenimento ai #Figli? - - laleggepertutti : Quando decade l'#Assegno di #Mantenimento per i #Figli? - - RizzottoMarina1 : @Controcorrentv @NFratoianni Fratoianni punire chi si è fatto il culo giorno e notte che sono stati stratassati nn… -