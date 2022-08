Manchester United, nervi tesi ten Hag-Cristiano Ronaldo: “comportamento inaccettabile” (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’allenatore ten Hag contro Cristiano Ronaldo. nervi tesi in casa Manchester United e l’addio del portoghese già in questa sessione di calciomercato è sempre più inevitabile. L’ex Juventus continua a chiedere la cessione ai Red Devils, è deluso dal rendimento della squadra e dal risultato dell’ultima stagione. Il fuoriclasse portoghese sta vivendo un’estate anomala anche dal punto di vista dei comportamenti: gli allenamenti saltati, il forfait negli USA e l’atteggiamento in occasione della partita contro il Rajo Vallecano. Cristiano Ronaldo non ha gradito la sostituzione all’intervallo ed è andato via dallo stadio in netto anticipo. Il gesto non è stato accettato dall’allenatore ten Hag che ha lanciato bordate al portoghese: “un ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’allenatore ten Hag controin casae l’addio del portoghese già in questa sessione di calciomercato è sempre più inevitabile. L’ex Juventus continua a chiedere la cessione ai Red Devils, è deluso dal rendimento della squadra e dal risultato dell’ultima stagione. Il fuoriclasse portoghese sta vivendo un’estate anomala anche dal punto di vista dei comportamenti: gli allenamenti saltati, il forfait negli USA e l’atteggiamento in occasione della partita contro il Rajo Vallecano.non ha gradito la sostituzione all’intervallo ed è andato via dallo stadio in netto anticipo. Il gesto non è stato accettato dall’allenatore ten Hag che ha lanciato bordate al portoghese: “un ...

the_Lawrenz : Manchester United UCL - DiMarzio : #PremierLeague, @ManUtd | #Ronaldo lascia Old Trafford a fine primo tempo. #TenHag: 'Inaccettabile, ma non è stato… - DiMarzio : Chi è #Bailly, il centrale difensivo dello United che piace alla #Roma di #Mou. Con il #portoghese ha un feeling sp… - MrSerpiko84 : RT @DiMarzio: #PremierLeague, @ManUtd | #Ronaldo lascia Old Trafford a fine primo tempo. #TenHag: 'Inaccettabile, ma non è stato l'unico' h… - manuhellt : RT @DiMarzio: #PremierLeague, @ManUtd | #Ronaldo lascia Old Trafford a fine primo tempo. #TenHag: 'Inaccettabile, ma non è stato l'unico' h… -