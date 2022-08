Manchester Cuty | che contratto per Foden!

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo L'allenatore del, Pep Guardiola risponde a Evra : 'La personalità Si ricordi quando...'.Commenta per primo L'allenatore del, Pep Guardiola risponde a Evra : 'La personalità Si ricordi quando...'. Il Manchester City non rilancerà per Cucurella. Lo spagnolo si avvicina al Chelsea Nella giornata di ieri il 16 ha osservato da vicino l'allenamento del Manchester City, ospite dell'allenatore più vincente della storia del calcio ...Dopo le dimissioni di Silvio Baldini, il Palermo, che è entrato nel City Football Group, potrebbe decidere di affidare la squadra all’ex romanista, fra i profili selezionati dalla dirigenza.