Malagò: “La politica collabori lo sport. Per il nuovo Governo sono fiducioso” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma – “La mia più grande delusione da presidente del Coni? Dover difendere il Comitato da un attacco della politica totalmente immeritato per la storia dell’ente. Noi siamo felici che ci sia uno Stato moderno, evoluto, che si occupi dello sport, di temi come gli impianti, il sociale, la salute, la scuola, cose che non ci riguardano. Ma non possiamo accettare che ci sia uno Stato che occupi lo sport”. Questa la posizione del presidente del Coni Giovanni Malagò sul rapporto sport-politica e in particolare sulla riforma del 2018 e la successiva battaglia portata avanti dal Comitato olimpico nazionale per recuperare l’autonomia smarrita. “Anzichè concentrare gli sforzi, le risorse, le energie, le competenze su ciò che non funzionava in modo palese, ci si è voluti occupare di ciò che ha ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma – “La mia più grande delusione da presidente del Coni? Dover difendere il Comitato da un attacco dellatotalmente immeritato per la storia dell’ente. Noi siamo felici che ci sia uno Stato moderno, evoluto, che si occupi dello, di temi come gli impianti, il sociale, la salute, la scuola, cose che non ci riguardano. Ma non possiamo accettare che ci sia uno Stato che occupi lo”. Questa la posizione del presidente del Coni Giovannisul rapportoe in particolare sulla riforma del 2018 e la successiva battaglia portata avanti dal Comitato olimpico nazionale per recuperare l’autonomia smarrita. “Anzichè concentrare gli sforzi, le risorse, le energie, le competenze su ciò che non funzionava in modo palese, ci si è voluti occupare di ciò che ha ...

franconemarisa : Coni, Malagò: 'La politica non punti ad occupare il mondo dello sport' - AndreaIbba16 : Coni, Malagò: 'La politica non punti ad occupare il mondo dello sport' - Newsinunclick : Da presidente del Coni 'la mia più grande delusione è tutto questo periodo in cui abbiamo dovuto non solo difenderc… - Newsinunclick : Coni, Malagò: “La politica non punti ad occupare il mondo dello sport” - ZerounoTv : Malagò “Il Coni non meritava l’attacco della politica” -

Coni: Malagò difende Comitato olimpico da attacco della politica ... ci si è voluti occupare di ciò che ha sempre funzionato e non per merito mio, ma per merito di chi mi ha preceduto al Coni - ha osservato Malagò - Questa scelta politica non ha pagato. Abbiamo ... Malagò, l'uomo che sussurrava ai tedofori e sogna di proseguire al CONI Dicevamo dei difficili rapporti di Malagò con la politica. Ad esempio, nel 2016 incontrò casualmente Alessandro Di Battista, il 'sor tentenna', a Fiumicino che parlava al telefono. Malagò cominciò a ... ... ci si è voluti occupare di ciò che ha sempre funzionato e non per merito mio, ma per merito di chi mi ha preceduto al Coni - ha osservato- Questa sceltanon ha pagato. Abbiamo ...Dicevamo dei difficili rapporti dicon la. Ad esempio, nel 2016 incontrò casualmente Alessandro Di Battista, il 'sor tentenna', a Fiumicino che parlava al telefono.cominciò a ...