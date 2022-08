Madri che uccidono, padri che uccidono. Il figlicidio visto con la lente del genere (Di mercoledì 3 agosto 2022) «Mia figlia è un mostro», scrive sui social e dichiara alla stampa la madre di Alessia Pifferi. L’opinione pubblica concorda: solo un mostro può abbandonare una bambina di 18 mesi per giorni, causandone la morte per stenti. Diana Pifferi, del resto, è morta poche settimane dopo un’altra bambina, Elena del Pozzo, accoltellata a morte a soli 5 anni dalla madre Martina Patti, descritta a sua volta come mostruosa e contro-natura. Questi due figlicidi, però, non sono l’anomalia di un’estate maledetta. A dirlo sono i dati Eures aggiornati: in Italia, dal 2010 a oggi, sono stati 268 gli omicidi di figli da parte di un genitore; una media di quasi uno ogni due settimane. Il frazionamento per fascia d’età delle vittime ci avvisa, inoltre, che 149 bambini uccisi (cioè il 55,6%) avevano meno di 12 anni. Nel dettaglio: il 39,7%, ovvero 106 delle vittime, aveva tra gli 0 e i 5 anni, e il 16,2% ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 3 agosto 2022) «Mia figlia è un mostro», scrive sui social e dichiara alla stampa la madre di Alessia Pifferi. L’opinione pubblica concorda: solo un mostro può abbandonare una bambina di 18 mesi per giorni, causandone la morte per stenti. Diana Pifferi, del resto, è morta poche settimane dopo un’altra bambina, Elena del Pozzo, accoltellata a morte a soli 5 anni dalla madre Martina Patti, descritta a sua volta come mostruosa e contro-natura. Questi due figlicidi, però, non sono l’anomalia di un’estate maledetta. A dirlo sono i dati Eures aggiornati: in Italia, dal 2010 a oggi, sono stati 268 gli omicidi di figli da parte di un genitore; una media di quasi uno ogni due settimane. Il frazionamento per fascia d’età delle vittime ci avvisa, inoltre, che 149 bambini uccisi (cioè il 55,6%) avevano meno di 12 anni. Nel dettaglio: il 39,7%, ovvero 106 delle vittime, aveva tra gli 0 e i 5 anni, e il 16,2% ...

