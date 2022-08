Lutto nel cinema | addio al famoso attore Con Verdone | Tomas Milian e altri grandi

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Aveva mosso i primi importanti passi nel mondo della recitazione anche grazie alla collaborazione con il regista Peter Brooks, scomparso per ironia della sorte lo scorso 2 luglio alla veneranda età di 97 anni. Dopo i lavori con quest’ultimo punto cardine delJohn Steiner era anche volato in Italia per lavorare con Carloin Troppo forte (1986), ma pure con Tinto Brass e varie altre icone del jetset nostrano. È morto il 31 luglio scorso. Una perdita che sta, naturalmente, avendo risonanza a livello internazionale e che sta affliggendo parecchio gli italiani. Ricordiamo John Steiner, che del Bel Paese aveva in parte fatto la sua grande fortuna, recitare anche al cospetto di Lucio Fulci, Dario Argento e, all’estero,, morto nel 2017, Orson Welles, scomparso nel 1985. Dopo una carriera di ...

Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Lutto nel mondo del calcio: è morto Villiam Vecchi, storico portiere del Milan e preparatore dei portieri in rossonero e… - CagliariNews24 : Lutto nel mondo del calcio, è morto Villiam Vecchi #Cagliari - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Lutto nel calcio: morto Villiam Vecchi, storico portiere e preparatore del Milan: È morto a 7… - CalcioFinanza : Lutto nel mondo del calcio: è morto Villiam Vecchi, storico portiere del Milan e preparatore dei portieri in rosson… - ParliamoDiNews : Lutto nel calcio: se ne va una bandiera, la causa è grave #lutto #calcio #bandiera #causa #grave #3agosto -

mondo del cinema internazionale. E' morto John Steiner , attore britannico molto amato in Italia. L'interprete è scomparso lo scorso 31 luglio a causa di un incidente stradale, all'età di 81 ...Cinema in: è morto a Roma l'attore Alessandro De Santis , ricordato per aver interpretato il personaggio ' Lillo 'film Johnny Stecchino di Roberto Benigni . Ne dà notizia la famiglia. De Santis ...E’ morto a 73 anni Villiam Vecchi, prima portiere e poi crescendo portieri in giro per l’Italia e per il mondo al seguito di Carlo Ancelotti Buona parte dell’esistenza l’ha vissuta a Milanello, prima ...San Valentino Torio, morto in un incidente stradale tra Striano e Palma Campania, Carmine Celentano: il cordoglio sui social ...