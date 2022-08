L’ultima cretinata della sinistra | “Per Giorgia Meloni le donne esistono solo se sono madri”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Patriarcale. Antifemminista. Fascista. Così Nadia Urbinati ha di recente bollato la proposta di Fratelli d’Italia di sostenere la natalità. Una proposta desunta da un programma elettorale che è del 2018 e non di oggi. Ma queste“sottigliezze” che allanon interessano. Pur di colpire l’avversario si inventano, come fa la Urbinati, che perla donna esistein quanto esercita la sua funzione riproduttiva. Come Mussolini e il fascismo, fa notare la studiosa femminista e di. Che proprio lì voleva andare a parare. Urbinati: perla donna esistese è madre Ecco il succo del ragionamento di Nadia Urbinati, in un articolo pubblicato sul quotidiano “Domani”, uno dei più aggressivi contro ...