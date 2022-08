Luigi Di Maio, il nuovo partitino muore subito in tribunale? Pare che... (Di mercoledì 3 agosto 2022) Chissà quante notti insonni avrà trascorso a pensarci convinto alla fine di aver fatto la scelta vincente. E invece, poi, la doccia fredda: l'idea del nome del suo nuovo partito “Impegno Civico” non è stata affatto originale, e neppure la scelta dell'ape nel simbolo. Luigi Di Maio in queste ore si trova per le mani un qualcosa che Pietro Di Leo sul Tempo definisce come “la metafora del già visto”. Del resto Gabriele Maestri, il maggior esperto italiano di simboli di partito, in un articolo pubblicato sul suo sito isimbolidelladiscordia.it sostiene che Impegno civico si è ripetuto almeno una trentina di volte tra il 2019 e il 2022 in altrettanti Comuni d'Italia. Così come non originalissima è stata la scelta di accompagnare la denominazione alla figura di un'ape stilizzata. L'insetto, fa notare De Leo, per esempio, fu scelto dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Chissà quante notti insonni avrà trascorso a pensarci convinto alla fine di aver fatto la scelta vincente. E invece, poi, la doccia fredda: l'idea del nome del suopartito “Impegno Civico” non è stata affatto originale, e neppure la scelta dell'ape nel simbolo.Diin queste ore si trova per le mani un qualcosa che Pietro Di Leo sul Tempo definisce come “la metafora del già visto”. Del resto Gabriele Maestri, il maggior esperto italiano di simboli di partito, in un articolo pubblicato sul suo sito isimbolidelladiscordia.it sostiene che Impegno civico si è ripetuto almeno una trentina di volte tra il 2019 e il 2022 in altrettanti Comuni d'Italia. Così come non originalissima è stata la scelta di accompagnare la denominazione alla figura di un'ape stilizzata. L'insetto, fa notare De Leo, per esempio, fu scelto dal ...

