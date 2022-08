Luigi Di Maio e il «diritto di tribuna», Di Battista all’attacco: «Non ha un voto, perché il Pd lo vuole?» (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’ex deputato M5s Alessandro Di Battista all’attacco di Luigi Di Maio sul diritto di tribuna. Sulla sua pagina Facebook Di Battista dice che il leader di Impegno Civico «non ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita. Trasformista, disposto a tutto, arrivista, incline al più turpe compromesso pur di stare nei palazzi. perché il PD dovrebbe concedergli il “diritto di tribuna”, un modo politicamente corretto per descrivere il solito paracadute sicuro, tipo la Boschi candidata a Bolzano nel 2018?». L’idea di Dibba è che dietro ci sia qualcosa di poco chiaro: «Che rassicurazioni ha avuto mesi fa, quando portava, insieme a Grillo, il Movimento 5 Stelle tra le braccia di Draghi? Queste sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’ex deputato M5s Alessandro DidiDisuldi. Sulla sua pagina Facebook Didice che il leader di Impegno Civico «non ha un. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita. Trasformista, disposto a tutto, arrivista, incline al più turpe compromesso pur di stare nei palazzi.il PD dovrebbe concedergli il “di”, un modo politicamente corretto per descrivere il solito paracadute sicuro, tipo la Boschi candidata a Bolzano nel 2018?». L’idea di Dibba è che dietro ci sia qualcosa di poco chiaro: «Che rassicurazioni ha avuto mesi fa, quando portava, insieme a Grillo, il Movimento 5 Stelle tra le braccia di Draghi? Queste sono ...

