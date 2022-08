“Lui 16 anni, bellissimo”. Lory Del Santo, spunta un ex famoso della tv. Confessa solo ora (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lory Del Santo si è raccontata in una intervista a cuore aperto: dalle tante esperienze amorose ai tre figli morti fino all’ultima relazione con Marco Cucolo che il pubblico ha potuto vedere all’Isola dei Famosi. Diverse tragedie l’hanno colpita, ma la showgirl 63enne ha sempre saputo rialzarsi e ha trovato in ogni occasione un motivo per andare avanti. Lory Del Santo non è mai banale quando parla anche della morte dei suoi figli. “Il destino è fatto di secondi. Due secondi prima, non sarebbe successo. Chi sa quante volte per due secondi le cose invece non sono accadute e magari sono rimasta viva io – ha detto Lory Del Santo al Corriere della Sera -. Ora, vado avanti pensando: ci sono ancora. Se no, entri in depressione e non ne esci più. È come ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)Delsi è raccontata in una intervista a cuore aperto: dalle tante esperienze amorose ai tre figli morti fino all’ultima relazione con Marco Cucolo che il pubblico ha potuto vedere all’Isola dei Famosi. Diverse tragedie l’hanno colpita, ma la showgirl 63enne ha sempre saputo rialzarsi e ha trovato in ogni occasione un motivo per andare avanti.Delnon è mai banale quando parla anchemorte dei suoi figli. “Il destino è fatto di secondi. Due secondi prima, non sarebbe successo. Chi sa quante volte per due secondi le cose invece non sono accadute e magari sono rimasta viva io – ha dettoDelal CorriereSera -. Ora, vado avanti pensando: ci sono ancora. Se no, entri in depressione e non ne esci più. È come ...

