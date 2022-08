Lucania Film Festival 2022 al via il 9 agosto | John Turturro e Mario Martone tra gli ospiti

(Di mercoledì 3 agosto 2022), Jun Ichikawa, Rocco Papaleo, Moni Ovadia, Roy Paci, Filippo Solibello, Federico Ferrandina e Lauren Light tra glidel, che si terrà a Pisticci (Matera) dal 9 al 13. Al via la 23° edizione del, il più longevodi cinema in Basilicata. Dal 9 al 13, con pre-apertura dell'evento il 7, a Pisticci, storico comune in provincia di Matera.tra gli. Oltre ai 35 titoli tra ...

giulia4pen : La 23° edizione del Lucania Film Festival dal 9 agosto a Pisticci (MT) - MoviesAsbury : Un programma notevole per la - GianlucaOdinson : Lucania Film Festival: al via dal 9 al 13 agosto - cronachemezzog : A PISTICCI IL LUCANIA FILM FESTIVAL - cronachelucane : A PISTICCI IL LUCANIA FILM FESTIVAL - La 23/a edizione del Lucania film festival si svolgerà dal 9 al 13 agosto a P… -

Al via la 23° edizione delFestival 2022 , il più longevo festival di cinema in Basilicata. Dal 9 al 13 agosto, con pre - apertura dell'evento il 7 agosto, a Pisticci, storico comune in provincia di Matera. John ...Sono nomi e numeri della 23/a edizione delfestival che si svolgerà dal 9 al 13 agosto a Pisticci (Matera). L'evento - è sottolineato in una nota dell'ufficio stampa del festival - ...John Turturro, Mario Martone, Jun Ichikawa, Rocco Papaleo, Moni Ovadia, Roy Paci, Filippo Solibello, Federico Ferrandina e Lauren Light tra gli ospiti del Lucania Film Festival 2022, che si terrà a Pi ...Oltre 35 titoli tra lungometraggi, documentari e cortometraggi provenienti da tutto il mondo, 16 anteprime nazionali, quattro anteprime europee, quattro anteprime internazionali e una mondiale, oltre ...