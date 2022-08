Lotito sicuro: “Siamo competitivi”, poi la rivelazione sull’acquisto di Vecino (Di mercoledì 3 agosto 2022) In occasione della conferenza stampa di presentazione di Alessio Romagnoli, neo-acquisto della sua Lazio, Claudio Lotito si è espresso riguardo l’ex capitano del Milan, l’arrivo di Matias Vecino e le aspettative per la nuova stagione ormai prossima al via. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal patron del club biancoceleste: “La genesi degli acquisti? Tare ha tenuto sempre vivo il rapporto con Romagnoli, gli diceva ‘vedrai verrai da noi’. Noi Siamo partiti con un certo allestimento, poi abbiamo ritenuto di dover inserire elementi di grande spessore, esperienza e peso passionale.“ Lotito Lazio Dichiarazioni “Romagnoli ha nel cuore la Lazio e riteneva di poter essere un valore aggiunto. Altrettanto è stato con Vecino, con il quale abbiamo creato un buon rapporto, sono andato anche a ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 3 agosto 2022) In occasione della conferenza stampa di presentazione di Alessio Romagnoli, neo-acquisto della sua Lazio, Claudiosi è espresso riguardo l’ex capitano del Milan, l’arrivo di Matiase le aspettative per la nuova stagione ormai prossima al via. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal patron del club biancoceleste: “La genesi degli acquisti? Tare ha tenuto sempre vivo il rapporto con Romagnoli, gli diceva ‘vedrai verrai da noi’. Noipartiti con un certo allestimento, poi abbiamo ritenuto di dover inserire elementi di grande spessore, esperienza e peso passionale.“Lazio Dichiarazioni “Romagnoli ha nel cuore la Lazio e riteneva di poter essere un valore aggiunto. Altrettanto è stato con, con il quale abbiamo creato un buon rapporto, sono andato anche a ...

