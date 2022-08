Lory Del Santo, tanti fidanzati ma nessun matrimonio: finalmente il triste motivo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lory Del Santo ha raccontato di sé e della sua vita, svelando finalmente il motivo per cui non si è mai sposata. Ex naufraga recentemente, abbiamo imparato a conoscere Lory Del Santo più da vicino, grazie alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Non sempre apprezzata, tanto che, spesso, i suoi comportamenti hanno acceso polemiche, sia in Honduras, tra il malcontento degli altri colleghi, sia sul web. Lory Del Santo – Altranotizia (Fonte: Google)Inoltre, si rammenti quel terribile scontro con il suo fidanzato Marco Cucolo, proprio sull’isola, trascinatosi successivamente anche lontano dalle telecamere poiché, a detta sua, il giovane non l’ha difesa dalle critiche. Oggi i rapporti sembrano ripristinati, in una fase di civile ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022)Delha raccontato di sé e della sua vita, svelandoilper cui non si è mai sposata. Ex naufraga recentemente, abbiamo imparato a conoscereDelpiù da vicino, grazie alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Non sempre apprezzata, tanto che, spesso, i suoi comportamenti hanno acceso polemiche, sia in Honduras, tra il malcontento degli altri colleghi, sia sul web.Del– Altranotizia (Fonte: Google)Inoltre, si rammenti quel terribile scontro con il suo fidanzato Marco Cucolo, proprio sull’isola, trascinatosi successivamente anche lontano dalle telecamere poiché, a detta sua, il giovane non l’ha difesa dalle critiche. Oggi i rapporti sembrano ripristinati, in una fase di civile ...

J_Cayman : @Lory_2505 Dopo 3 governi di centrosx messi in carica senza una votazione democratica del Popolo..... Io non ho dubbi.... - zazoomblog : Lory Del Santo confessa la relazione con un minorenne: Mi piace... - #Santo #confessa #relazione - Lory_0013 : RT @susannamente: comunque lancia a favore del fandom prelemi che sicuramente avrà soggetti tossici, come tutti, ma quanto meno la cosa si… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… - Lory_55 : @EmanuelaCarcano prima di appellare i percettori del rdc come analfabeti si sciacqui a bocca !Lei con la sua laurea… -