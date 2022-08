LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: si comincia con i 100 ostacoli dell’eptathlon femminile (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Nella terza serie partiranno le atlete più veloci: su tutte la francese Luna Goureau che ha siglato quest’anno il suo personale a 13.53. 15.41 Sono già 1015 i punti accumulati da Cosculluela nella classifica generale dell’eptathlon. 15.39 Che miglioramento per Sofia Cosculluela! La spagnola firma per la prima volta in carriera un tempo sotto i 14 secondi: 13.74. Dietro Eloise Hind e Marina Zanoni. 15.36 Nella seconda serie parte favorita la spagnola Sofia Cosculluela che ha un primato personale di 14.05. 15.34 Vince la prima serie la lettone Dreimane con il tempo di 14.20, il suo record personale. 15.32 Si comincia subito con le tre serie dei 100 ostacoli dell’eptathlon femminile. 15.30 Buongiorno amici di OA Sport e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 Nella terza serie partiranno le atlete più veloci: su tutte la francese Luna Goureau che ha siglato quest’anno il suo personale a 13.53. 15.41 Sono già 1015 i punti accumulati da Cosculluela nella classifica generale. 15.39 Che miglioramento per Sofia Cosculluela! La spagnola firma per la prima volta in carriera un tempo sotto i 14 secondi: 13.74. Dietro Eloise Hind e Marina Zanoni. 15.36 Nella seconda serie parte favorita la spagnola Sofia Cosculluela che ha un primato personale di 14.05. 15.34 Vince la prima serie la lettone Dreimane con il tempo di 14.20, il suo record personale. 15.32 Sisubito con le tre serie dei 100. 15.30 Buongiorno amici di OA Sport e ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: c’è Benedetti nel disco in palio le medaglie nei 100 e 800 femminili! -… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: c'è Benedetti nel disco, in palio le medaglie nei 100 e 800 femminili! - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani è settimo con 7.76! Faggin sfiora la finale dei 100. Nonino 15mo nel… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani è settimo con 7 - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani è sesto con 7.76! Faggin sfiora la finale dei 100 - #Atletica… -