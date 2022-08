LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Rachele Mori in finale nel martello! (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 Rachele Mori IN finale NEL LANCIO DEL martello! La livornese arriva alla misura di 64.83 e supera ampiamente i 62 metri richiesti per la qualifica. 16.15 Nella seconda batteria dei 3000 metri maschili al via ci sono Aataati (Mar), Hauen (Nor), Morgan (Irl), Diraneh (Dji), Samuel (Eri), Sato (Jpn), Ter Haar (Ned), Diamond (Aus), Girma (Eth), Kisaslak (Ken), Sanchez (Mex), Kibet (Uga), Ortega (Col), Guerra (Usa), Monreal (Spa), Lilleso (Den) e Slapak (Cze). 16.12 Si qualificano Korir, Kibet, Azize, Griggs, Yoshioka e Konteh: gli altri dovranno sperare in un ripescaggio. 16.10 Va a vincere Korir con il tempo di 7:58.12: accelera nel finale il ragazzo keniano per dimostrare la sua grande forza agli avversari. 16.08 Arriva da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.18INNEL LANCIO DELLa livornese arriva alla misura di 64.83 e supera ampiamente i 62 metri richiesti per la qualifica. 16.15 Nella seconda batteria dei 3000 metri maschili al via ci sono Aataati (Mar), Hauen (Nor), Morgan (Irl), Diraneh (Dji), Samuel (Eri), Sato (Jpn), Ter Haar (Ned), Diamond (Aus), Girma (Eth), Kisaslak (Ken), Sanchez (Mex), Kibet (Uga), Ortega (Col), Guerra (Usa), Monreal (Spa), Lilleso (Den) e Slapak (Cze). 16.12 Si qualificano Korir, Kibet, Azize, Griggs, Yoshioka e Konteh: gli altri dovranno sperare in un ripescaggio. 16.10 Va a vincere Korir con il tempo di 7:58.12: accelera nelil ragazzo keniano per dimostrare la sua grande forza agli avversari. 16.08 Arriva da ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: c’è Benedetti nel disco in palio le medaglie nei 100 e 800 femminili! -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: c’è Benedetti nel disco in palio le medaglie nei 100 e 800 femminili! -… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: c'è Benedetti nel disco, in palio le medaglie nei 100 e 800 femminili! - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani è settimo con 7.76! Faggin sfiora la finale dei 100. Nonino 15mo nel… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani è settimo con 7 -