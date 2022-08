LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Mori in finale nel martello! Caiani bene nei 3000 siepi (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 1.66 la misura raggiunta nel salto in alto dell’eptathlon femminile. Alcune atlete sono già state estromesse. 17.09 Nullo il primo tentativo di Amani nelle qualificazioni del lungo femminile. 17.06 Terza ed ultima batteria dei 3000 siepi maschili: Mualem (Isr), Fajraoui (Tun), Duguna (Eth), Hovdejord (Nor), Leonardo (Spa), Kuroda (Jpn), Lauer (Ger), Kibet (Ken), Navarrete (Ecu), Habarta (Cze), Gomez (Crc) e Ndiwa (Uga). 17.03 Terzo tempo di ripescaggio per Caiani: il settimo della terza batteria deve fare un tempo superiore al suo 9:02.35. 17.01 Firewu e Wafula arrivano insieme in parata, qualificato per la finale anche Onuma. Quarto Cesare Caiani, vedremo se verrà ripescato. 16.58 E’ in quarta posizione Cesare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12 1.66 la misura raggiunta nel salto in alto dell’eptathlon femminile. Alcune atlete sono già state estromesse. 17.09 Nullo il primo tentativo di Amani nelle qualificazioni del lungo femminile. 17.06 Terza ed ultima batteria deimaschili: Mualem (Isr), Fajraoui (Tun), Duguna (Eth), Hovdejord (Nor), Leonardo (Spa), Kuroda (Jpn), Lauer (Ger), Kibet (Ken), Navarrete (Ecu), Habarta (Cze), Gomez (Crc) e Ndiwa (Uga). 17.03 Terzo tempo di ripescaggio per: il settimo della terza batteria deve fare un tempo superiore al suo 9:02.35. 17.01 Firewu e Wafula arrivano insieme in parata, qualificato per laanche Onuma. Quarto Cesare, vedremo se verrà ripescato. 16.58 E’ in quarta posizione Cesare ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: c’è Benedetti nel disco in palio le medaglie nei 100 e 800 femminili! -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: c’è Benedetti nel disco in palio le medaglie nei 100 e 800 femminili! -… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: c'è Benedetti nel disco, in palio le medaglie nei 100 e 800 femminili! - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani è settimo con 7.76! Faggin sfiora la finale dei 100. Nonino 15mo nel… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani è settimo con 7 -