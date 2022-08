LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Mori, Amani e Caiani in finale! (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Nell’alto dell’eptathlon femminile arrivano a 1.72 Dlauhy, Lusti, Sprengel, Hind, Dreimane e Vanninen. 17.28 Si qualificano al prossimo turno Abakar, Muthoka e De Genaro. Abakar firma il tempo di 51.29 e stacca ampiamente gli altri. 17.25 Prima batteria dei 400 ostacoli maschili: al via Bohler (Ger), Abakar (Qat), Vivin (Fra), De Genaro (Arg), Leacock (Tto), Muthoka (Ken) e Panozzo (Aus). 17.23 Comincia il secondo gruppo del lancio del martello femminile: Rachele Mori è già approdata in finale. 17.20 GRAN SALTO DI MARTA AMOUHIN Amani! L’azzurra si issa in testa al suo gruppo saltando 6.32. 17.18 Cesare Caiani passa così in finale con il sesto ed ultimo tempo di ripescaggio. 17.15 Duguna, Kibet e Habarta in finale: tempo di 8:44.83 per il vincitore della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.31 Nell’alto dell’eptathlon femminile arrivano a 1.72 Dlauhy, Lusti, Sprengel, Hind, Dreimane e Vanninen. 17.28 Si qualificano al prossimo turno Abakar, Muthoka e De Genaro. Abakar firma il tempo di 51.29 e stacca ampiamente gli altri. 17.25 Prima batteria dei 400 ostacoli maschili: al via Bohler (Ger), Abakar (Qat), Vivin (Fra), De Genaro (Arg), Leacock (Tto), Muthoka (Ken) e Panozzo (Aus). 17.23 Comincia il secondo gruppo del lancio del martello femminile: Racheleè già approdata in finale. 17.20 GRAN SALTO DI MARTA AMOUHIN! L’azzurra si issa in testa al suo gruppo saltando 6.32. 17.18 Cesarepassa così in finale con il sesto ed ultimo tempo di ripescaggio. 17.15 Duguna, Kibet e Habarta in finale: tempo di 8:44.83 per il vincitore della ...

