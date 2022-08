LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Ludovica Cavo e Alessia Seramondi centrano la finale nei 400 ostacoli! (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.35 Ci si dovrebbe fermare almeno per un quarto d’ora, poi il programma riprenderà con le semifinali dei 200 metri. 22.32 E’ aumentata notevolmente l’intensità della pioggia a Cali, tanto da portare ad una momentanea interruzione del programma. 22.29 Queste dunque le finaliste dei 400 ostacoli: Garrett (Usa), Karlsson, Nel (Sudafrica), Rose (Usa), Smith (Isole Vergini), Oko (Polonia), Cavo (Italia), Seramondi (Italia). 22.26 Sia Ludovica Cavo che Alessia Seramondi centrano dunque l’accesso in finale, i due tempi delle azzurre sono infatti i migliori tra quelli delle escluse. 22.23 Vince la statunitense Michaela Rose in 57?83 davanti alla polacca Wiktoria Oko (58?28), terza la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.35 Ci si dovrebbe fermare almeno per un quarto d’ora, poi il programma riprenderà con le semifinali dei 200 metri. 22.32 E’ aumentata notevolmente l’intensità della pioggia a Cali, tanto da portare ad una momentanea interruzione del programma. 22.29 Queste dunque le finaliste dei 400 ostacoli: Garrett (Usa), Karlsson, Nel (Sudafrica), Rose (Usa), Smith (Isole Vergini), Oko (Polonia),(Italia),(Italia). 22.26 Siachedunque l’accesso in, i due tempi delle azzurre sono infatti i migliori tra quelli delle escluse. 22.23 Vince la statunitense Michaela Rose in 57?83 davanti alla polacca Wiktoria Oko (58?28), terza la ...

