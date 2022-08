LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani è settimo con 7.76! Faggin sfiora la finale dei 100. Nonino 15mo nel decathlon (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.51: Si migliora Williams a 7.86 ma non basta per il podio che arride al brasiliano Boza, bronzo con 7.90 0.48: Nel decathlon oro per l’olandese Gabriel Emmanuel con 7860 che è la migliore prestazione mondiale stagionale under 20, argento per lo svedese Thelander con 7770, bronzo ancora per la Svezia con il personale, 7622, a seguire Vogelsang, Sanchez, Blaecke. L’azzurro Alberto Nonino è 15mo con 7054 0.47: Nel decathlon il francese Blaecke con 4’26?71 vince la seconda serie dei 1500 0.45: settimo posto per Furlani che trova un nullo nell’ultimo tentativo e resta giù dal podio 0.43. Gran salto del brasiliano Boza che con 7.90 si porta al terzo posto. Per salire sul podio Furlani in pedana ora ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.51: Si migliora Williams a 7.86 ma non basta per il podio che arride al brasiliano Boza, bronzo con 7.90 0.48: Neloro per l’olandese Gabriel Emmanuel con 7860 che è la migliore prestazione mondiale stagionale under 20, argento per lo svedese Thelander con 7770, bronzo ancora per la Svezia con il personale, 7622, a seguire Vogelsang, Sanchez, Blaecke. L’azzurro Albertocon 7054 0.47: Nelil francese Blaecke con 4’26?71 vince la seconda serie dei 1500 0.45:posto perche trova un nullo nell’ultimo tentativo e resta giù dal podio 0.43. Gran salto del brasiliano Boza che con 7.90 si porta al terzo posto. Per salire sul podioin pedana ora ...

