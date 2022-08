LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani è sesto con 7.76! Faggin sfiora la finale dei 100 (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.43. Gran salto del brasiliano Boza che con 7.90 si porta al terzo posto. Per salire sul podio Furlani in pedana ora dovrà fare meglio di lui 0.40: Al via nella seconda e ultima serie dei 1500 del decathlon Sanchez (Cub), Thelander (Swe), Vogelsang (Nor), Duhovnik (Slo), Duvert (Swe), Emmanuel (Ned), Rifflart (Fra), Lasch (Aut), Huber (Sui), Paris (Can), Blaecke (Fra) 0.40: Gran salto del francese Konate che vola a 8.08 e potrebbe confermarsi sul tetto del mondo in questa categoria 0.39: Si migliora ulteriormente la serba Vilagos con 63.34 che è il record dei campionati 0.38: Si migliora Lauria a 19.94 ma resta terzo 0.37: Seconda rotazione completata nel peso. In testa Lawrence, poi O’Hagan e Lauria 0.35: Nella prima serie dei 1500 che chiudono il decathlon vince Monneret con 4’26?12. Nonino ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.43. Gran salto del brasiliano Boza che con 7.90 si porta al terzo posto. Per salire sul podioin pedana ora dovrà fare meglio di lui 0.40: Al via nella seconda e ultima serie dei 1500 del decathlon Sanchez (Cub), Thelander (Swe), Vogelsang (Nor), Duhovnik (Slo), Duvert (Swe), Emmanuel (Ned), Rifflart (Fra), Lasch (Aut), Huber (Sui), Paris (Can), Blaecke (Fra) 0.40: Gran salto del francese Konate che vola a 8.08 e potrebbe confermarsi sul tetto del mondo in questa categoria 0.39: Si migliora ulteriormente la serba Vilagos con 63.34 che è il record dei campionati 0.38: Si migliora Lauria a 19.94 ma resta terzo 0.37: Seconda rotazione completata nel peso. In testa Lawrence, poi O’Hagan e Lauria 0.35: Nella prima serie dei 1500 che chiudono il decathlon vince Monneret con 4’26?12. Nonino ...

