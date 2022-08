LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: è super Italia! Mori, Amani e Caiani in finale, Ganz e Tonella in semifinale (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 Nella seconda batteria il favorito sembrerebbe essere il canadese il canadese Small. 18.28 IN CONTROLLO LORIS Tonella! 21.24 e secondo tempo della sua batteria dietro allo svedese Erlandsson. Terzo e qualificato McCoy. 18.26 Prima batteria dei 200 metri maschili che vede ai blocchi di partenza Loris Tonella. 18.23 Nel secondo gruppo nessuna ha passato quota 1.78. 18.21 Gero-Holt vola a 1.84 e adesso tenta a 1.87. 18.19 Con questo tempo Riccardo Ganz è ripescato per la semifinale. 18.16 Quarta posizione per Riccardo Ganz con il tempo di 51.96. In finale il turco Nezir, lo srilankese Katapana e il francese Gandrey. 18.13 Nell’alto femminile dell’eptathlon giungono a 1.81 la statunitense Gero-Holt e la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31 Nella seconda batteria il favorito sembrerebbe essere il canadese il canadese Small. 18.28 IN CONTROLLO LORIS! 21.24 e secondo tempo della sua batteria dietro allo svedese Erlandsson. Terzo e qualificato McCoy. 18.26 Prima batteria dei 200 metri maschili che vede ai blocchi di partenza Loris. 18.23 Nel secondo gruppo nessuna ha passato quota 1.78. 18.21 Gero-Holt vola a 1.84 e adesso tenta a 1.87. 18.19 Con questo tempo Riccardoè ripescato per la semi. 18.16 Quarta posizione per Riccardocon il tempo di 51.96. Inil turco Nezir, lo srilankese Katapana e il francese Gandrey. 18.13 Nell’alto femminile dell’eptathlon giungono a 1.81 la statunitense Gero-Holt e la ...

